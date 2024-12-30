Губерниев о Вяльбе во главе ФЛГР: «Никто не развивает спорт в стране. Им одно место прикрыли Большунов, Непряева – а что внизу?»
– Раньше по вам жестко проходилась Елена Вяльбе. А теперь вы стали советником министра спорта Михаила Дегтярева. Она сейчас вас бояться должна?
– Мне все равно, поменяла она позицию в мой адрес или нет. Или какой-либо другой чиновник из спортивной федерации. Наш паровоз вперед летит!
– То есть вам всё равно, что о вас говорят?
– Абсолютно!
– А надо ли что-то кардинально менять в спортивных федерациях?
– Я думаю, что перемены уж особенно назрели в лыжах и биатлоне. Чем должен заниматься президент федерации? А – развитием спорта в стране, Б – налаживать контакт и общаться с международными структурами, если мы так или иначе живем в социуме.
И вот вопрос к Елене Валерьевне Вяльбе. У нас за год что произошло? Инвентарь есть? Лыжи, ботинки, палки, мази – что вообще с этим происходит? А что с детскими тренерами? Много выпускников института физкультуры пошли работать по этой профессии? А что с базами, что с трассами по всей стране?
Вот вы задайте вопрос Елене Валерьевне – вы не услышите ни одного ответа. Потому что никто не развивает спорт в стране. Им одно место прикрыли Большунов, Непряева... У нас сборная России – вершина айсберга. А что там, внизу? Вот чем должен заниматься президент федерации! А не вот это вот все, – сказал Губерниев.
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