Губерниев о Вяльбе во главе ФЛГР: «Никто не развивает спорт в стране. Им одно место прикрыли Большунов, Непряева – а что внизу?»

Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Елены Вяльбе во главе ФЛГР.

– Раньше по вам жестко проходилась Елена Вяльбе. А теперь вы стали советником министра спорта Михаила Дегтярева. Она сейчас вас бояться должна?

– Мне все равно, поменяла она позицию в мой адрес или нет. Или какой-либо другой чиновник из спортивной федерации. Наш паровоз вперед летит!

– То есть вам всё равно, что о вас говорят?

– Абсолютно!

– А надо ли что-то кардинально менять в спортивных федерациях?

– Я думаю, что перемены уж особенно назрели в лыжах и биатлоне. Чем должен заниматься президент федерации? А – развитием спорта в стране, Б – налаживать контакт и общаться с международными структурами, если мы так или иначе живем в социуме.

И вот вопрос к Елене Валерьевне Вяльбе. У нас за год что произошло? Инвентарь есть? Лыжи, ботинки, палки, мази – что вообще с этим происходит? А что с детскими тренерами? Много выпускников института физкультуры пошли работать по этой профессии? А что с базами, что с трассами по всей стране?

Вот вы задайте вопрос Елене Валерьевне – вы не услышите ни одного ответа. Потому что никто не развивает спорт в стране. Им одно место прикрыли Большунов , Непряева ... У нас сборная России – вершина айсберга. А что там, внизу? Вот чем должен заниматься президент федерации! А не вот это вот все, – сказал Губерниев .