Горные лыжи. Кубок мира. Хюттер победила в скоростном спуске, Вайдле – 2-я, Вонн – 3-я

Хюттер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира по горным лыжам, Вонн – 3-я.

Австрийская горнолыжница Корнелия Хюттер победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира во Франции.

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-д’Изер, Франция

Женщины, скоростной спуск

1. Корнелия Хюттер (Австрия) – 1.41,54

2. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 0,26

3. Линдси Вонн (США) – 0,35

4. Илка Штухец (Словения) – 0,39

5. Лаура Пировано (Италия) – 0,41

6. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,46

7. Бризи Джонсон (США) – 0,61

8. София Годжа (Италия) – 0,62

