Горные лыжи. Кубок мира. Хюттер победила в скоростном спуске, Вайдле – 2-я, Вонн – 3-я

Хюттер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира по горным лыжам, Вонн – 3-я.

Австрийская горнолыжница Корнелия Хюттер победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира во Франции. Горные лыжи Кубок мира Валь-д’Изер, Франция Женщины, скоростной спуск 1. Корнелия Хюттер (Австрия) – 1.41,54 2. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 0,26 3. Линдси Вонн (США) – 0,35 4. Илка Штухец (Словения) – 0,39 5. Лаура Пировано (Италия) – 0,41 6. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,46 7. Бризи Джонсон (США) – 0,61 8. София Годжа (Италия) – 0,62