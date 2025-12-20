Горные лыжи. Кубок мира. Хюттер победила в скоростном спуске, Вайдле – 2-я, Вонн – 3-я
Хюттер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира по горным лыжам, Вонн – 3-я.
Австрийская горнолыжница Корнелия Хюттер победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира во Франции.
Кубок мира
Валь-д’Изер, Франция
Женщины, скоростной спуск
1. Корнелия Хюттер (Австрия) – 1.41,54
2. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 0,26
3. Линдси Вонн (США) – 0,35
4. Илка Штухец (Словения) – 0,39
5. Лаура Пировано (Италия) – 0,41
6. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,46
7. Бризи Джонсон (США) – 0,61
8. София Годжа (Италия) – 0,62
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
