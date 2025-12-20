Горные лыжи. Кубок мира. Фон Алльмен победил в скоростном спуске, Одерматт – 2-й, Шидер – 3-й

Фон Алльмен победил в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам.

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Италии. Горные лыжи Кубок мира Валь-Гардена, Италия Мужчины, скоростной спуск 1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.58,67 2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,30 3. Флориан Шидер (Италия) – 0,98 4. Нильс Альфанд (Франция) – 1,00 5. Алессио Миджано (Швейцария) – 1,04 6. Доминик Парис (Италия) – 1,11 7. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 1,12 8. Маттиа Кассе (Италия) – 1,20