Горные лыжи. Кубок мира. Фон Алльмен победил в скоростном спуске, Одерматт – 2-й, Шидер – 3-й
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Италии.
Кубок мира
Валь-Гардена, Италия
Мужчины, скоростной спуск
1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.58,67
2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,30
3. Флориан Шидер (Италия) – 0,98
4. Нильс Альфанд (Франция) – 1,00
5. Алессио Миджано (Швейцария) – 1,04
6. Доминик Парис (Италия) – 1,11
7. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 1,12
8. Маттиа Кассе (Италия) – 1,20
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
