Горные лыжи. Кубок мира. Фон Алльмен победил в скоростном спуске, Одерматт – 2-й, Шидер – 3-й

Фон Алльмен победил в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам.

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Италии.

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-Гардена, Италия

Мужчины, скоростной спуск

1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.58,67

2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,30

3. Флориан Шидер (Италия) – 0,98

4. Нильс Альфанд (Франция) – 1,00

5. Алессио Миджано (Швейцария) – 1,04

6. Доминик Парис (Италия) – 1,11

7. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 1,12

8. Маттиа Кассе (Италия) – 1,20

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
