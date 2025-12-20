Турышев о перепалке Большунова с журналистом: «Позорище! Мужики, не трогайте его, общайтесь с адекватными и нормальными спортсменами»
Сергей Турышев резко отреагировал на перепалку Большунова с журналистом.
Главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Турышев назвал позорным поведение Александра Большунова после спринта на Кубке России в Ижевске.
Большунов устроил перепалку с корреспондентом «Матч ТВ» Михаилом Горевановым, отказавшись от интервью на этапе Кубка России в Ижевске. Сегодня лыжник занял 4-е место в классическом спринте.
«И это наш великий. Позорище! Мужики, не трогайте его, пожалуйста, лучше общайтесь с адекватными и нормальными спортсменами. У нас их хватает», – написал Турышев в комментариях к посту Гореванова в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Гореванова
