Турышев о перепалке Большунова с журналистом: «Позорище! Мужики, не трогайте его, общайтесь с адекватными и нормальными спортсменами»

Сергей Турышев резко отреагировал на перепалку Большунова с журналистом.

Главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Турышев назвал позорным поведение Александра Большунова после спринта на Кубке России в Ижевске.

Большунов устроил перепалку с корреспондентом «Матч ТВ» Михаилом Горевановым, отказавшись от интервью на этапе Кубка России в Ижевске. Сегодня лыжник занял 4-е место в классическом спринте.

«И это наш великий. Позорище! Мужики, не трогайте его, пожалуйста, лучше общайтесь с адекватными и нормальными спортсменами. У нас их хватает», – написал Турышев в комментариях к посту Гореванова в телеграм-канале.

Большунов повздорил с журналистом «Матч ТВ» на Кубке России: «Ребят, до свидания! К нормальным, к хорошим я буду подходить»