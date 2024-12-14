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Губерниев о Вяльбе: «Руководитель ФЛГР должен развивать лыжные гонки, а не рассказывать, кто предатель среди спортсменов и кого нужно бомбить»

Дмитрий Губерниев призвал Елену Вяльбе заниматься развитием лыж в стране.

Спортивный комментатор Губерниев ответил, в частности, на вопрос, почему глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе не была переизбрана в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).

«Совершенно очевидно, что мы берем курс на возвращение российских спортсменов, на дипломатию, на договороспособность. Михаил Дегтярев четко обозначил свою позицию по этому вопросу. Я не знаю, почему не взяли Вяльбе в исполком ОКР, не буду строить никаких конспиративных теорий. Но это вполне укладывается в слова министра спорта и президента ОКР.

Нужно работать с теми, кто за конструктивную позицию, а позиция Елены Валерьевны бомбовидная и снарядоопасная. Для того, чтобы говорить о каких-либо очень серьезных международных вещах, есть Совет безопасности РФ. А руководитель ФЛГР должен развивать лыжные гонки, а не рассказывать, кто предатель среди спортсменов и кого нужно бомбить.

После того как я в эфире, как обычно один человек в стране, обозначил проблемы с развитием спорта в Пермском крае, во Владимирской области, мне начали писать люди со всей страны. Если они пишут мне, а не Вяльбе, значит, кто-то не справляется с развитием лыжных гонок в стране. Поэтому ответ на поверхности, почему не вошла в исполком. Совпадение? Не думаю.

В любом случае желаю Елене Валерьевне, пока она руководит российскими лыжами, заниматься развитием российских лыж. А развитие лыжных гонок – это не только рассказывать, какой молодец Мельниченко, как здоровье у Большунова и что там у Вероники Степановой. Это прежде всегда детский спорт, спортивные центры, инвентарь, бесплатные занятия. Вообще что у нас происходит в стране с развитием лыжных гонок?

Вяльбе ни разу не высказалась ни по лыжным трассам, ни по всем болевым точкам своего вида спорта. Она вообще кому-то помогла? Нет. Потому что гораздо интереснее воспитывать культ личности, чтобы все восхищались одним Большуновым. Все комментарии президента ФЛГР об одном и том же: кто-то из лыжников молодец, как себя чувствует Большунов, а про Губерниева я говорить не буду.

Елена Валерьевна, а что происходит в детских спортивных школах, что там на местах вообще, в регионах? Ау! Может, хотя бы расскажете, что в лондонских лыжных секциях происходит?» – сказал Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Большунов
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
logoМихаил Дегтярев
logoЕлена Вяльбе
logoВероника Степанова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Министерство спорта России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАндрей Мельниченко
ОКР
ФЛГР
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