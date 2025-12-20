  • Спортс
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц одержал пятую победу подряд, Хоффман – 2-й, Никайдо – 3-й

Домен Превц победил 5-й раз подряд на этапах Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц выиграл на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Эта победа стала для спортсмена пятой подряд.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Энгельберг, Швейцария

Мужчины

HS140

1. Домен Превц (Словения) – 330,2 балла (138,5 м + 142,0 м)

2. Феликс Хоффманн (Германия) – 326,4 (138,0 м + 141,0 м)

3. Рен Никайдо (Япония) – 318,1 (141,5 м + 129,5 м)

4. Филипп Раймунд (Германия) – 315,0 (138,0 м + 135,0 м)

5. Йонас Шустер (Австрия) – 314,9 (139,0 м + 134,0 м)

6. Рею Кобаяси (Япония) – 314,1 (138,0 м + 131,0 м)

7. Джейсон Колби (США) – 313,9 (136,5 м + 135,0 м)

8. Ян Херль (Австрия) – 306,8 (134,0 м + 134,0 м)

9. Анже Ланишек (Словения) – 301,4 (134,0 м + 131,0 м)

10. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 299,6 (131,5 м + 133,5 м)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
