Салтведт о допуске российских лыжников: «Это вызвало большой интерес в Норвегии, но никаких признаков гнева или раздражительной реакции не было»

Салтведт: возвращение российских лыжников вызвало большой интерес в Норвегии.

Журналист норвежского NRK Ян Петтер Салтведт заявил, что возвращение российских лыжников на международные старты вызвало большой интерес в его стране.

Ранее Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус и выступили на этапе Кубка мира в Давосе.

«Возвращение российских лыжников на международные соревнования вызвало большой интерес в Норвегии, но никаких признаков гнева или какой-либо другой раздражительной реакции не было. Несмотря на то, что большинство норвежцев хотели бы, чтобы в первую очередь прекратилась СВО, все смирились с ситуацией.

Савелий Коростелев также все сделал правильно, по крайней мере, после пересечения финишной черты, и это также способствовало общему дружелюбному и позитивному приему российских спортсменов», – приводит слова Салтведта «ВсеПроСпорт».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
