Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен лидирует, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
Харальд Амундсен возглавил общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
Общий зачет
Мужчины
После 3 гонок из 31
1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 250
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 200
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 193
4. Эрик Валнес (Норвегия) – 183
5. Мика Фермойлен (Австрия) – 165
6. Ииво Нисканен (Финляндия) – 163
7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 162
8. Андреас Рее (Норвегия) – 151
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 150
10. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 131
11. Фридрих Мох (Германия) – 131
12. Гас Шумахер (США) – 119
13. Пол Гульберг (Норвегия) – 118
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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