Юрий Бородавко: «Основные трудности у Непряевой и Коростелева были в том, что они не до конца адаптировались, а лыжи были не идеально до конца доведены»

Бородавко: лыжи у Непряевой и Коростелева были не идеально до конца доведены.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко оценил выступление Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в коньковых «разделках» на Кубке мира в Давосе.

Непряева финишировала 20-й, Коростелев занял 25-е место.

«Гонка у Непряевой получилось достаточно неплохая. По раскладу гонки видно, что есть, в чем добавлять. Тут пока не нужно ни критиковать, ни радоваться. Нужно просто анализировать и понимать, в какой точке готовности находятся наши спортсмены. Думаю, более оптимально состояние надо оценивать по «Тур де Ски».

Не могу сказать, что 20-е место какой-то выдающийся результат и надо хлопать в ладоши, но и не могу сказать, что это плохо. Надо дождаться более объективных гонок, когда будет соответствующая подготовка, а сервис сумеет поработать с лыжами и довести их до ума.

Основные трудности как у Дарьи, так и у Савелия были в том, что они не до конца адаптировались, а лыжи были не идеально до конца доведены. Нужно время на лучшую подготовку. И тогда будет более ясная картина. Все зарубежные спортсмены уже адаптированы к кубку мира: у них заточены лыжи под нужные структуры. У нас же ничего этого нет. Спортсмены просто приехали и получили лыжи — выбрали из того, что есть.

Поэтому такая раскладка и получилась на дистанции. Нужно подождать и дать возможность поработать команде, которая сейчас находиться за рубежом. А на «Тур де Ски» можно будет более серьезно оценивать состояние спортсменов», — сказал Бородавко.