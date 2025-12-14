Егор Сорин: «Коростелев показал хороший результат — попал в топ-30. Положительно оцениваю этот этап Кубка мира для него»
Сорин: положительно оцениваю Кубок мира в Давосе для Коростелева.
Тренер лыжной сборной России Егор Сорин подвел итоги выступления Савелия Коростелева на этапе Кубка мира в Давосе.
Коростелев занял 52-е место в спринте и 25-е в коньковой «разделке».
«Савелий показал хороший результат — попал в топ-30. Что касается усталости на финише, то тут есть много причин. В первую очередь, это другие кондиции, а еще более быстрый снег и жесткая трасса, где есть технически сложные спуски.
На такой трассе нужно иметь опыт бегать, а у Савелия его пока нет. Он первый раз попробовал.
В целом положительно оцениваю этот этап Кубка мира для него. Дальше будет подготовка к «Тур де Ски». Тренироваться Савелий будет в Италии. От него никаких результатов не ждем. Основная задача — адаптация», — сказал Сорин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
