15

Егор Сорин: «Коростелев показал хороший результат — попал в топ-30. Положительно оцениваю этот этап Кубка мира для него»

Сорин: положительно оцениваю Кубок мира в Давосе для Коростелева.

Тренер лыжной сборной России Егор Сорин подвел итоги выступления Савелия Коростелева на этапе Кубка мира в Давосе. 

Коростелев занял 52-е место в спринте и 25-е в коньковой «разделке». 

«Савелий показал хороший результат — попал в топ-30. Что касается усталости на финише, то тут есть много причин. В первую очередь, это другие кондиции, а еще более быстрый снег и жесткая трасса, где есть технически сложные спуски.

На такой трассе нужно иметь опыт бегать, а у Савелия его пока нет. Он первый раз попробовал.

В целом положительно оцениваю этот этап Кубка мира для него. Дальше будет подготовка к «Тур де Ски». Тренироваться Савелий будет в Италии. От него никаких результатов не ждем. Основная задача — адаптация», — сказал Сорин.

