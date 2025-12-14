Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Кристофферсен – 3-й
Норвежский горнолыжник Тимон Хауган выиграл слалом на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере (Франция).
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-д’Изер, Франция
Мужчины
Слалом
1. Тимон Хауган (Норвегия) – 1.37,89
2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,28
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,34
4. Алекс Винатцер (Италия) – 1,10
5. Оскар Андреас Сандвик (Норвегия) – 1,24
6. Ханс Граль-Мадсен (Норвегия) – 1,31
7. Томмазо Сала (Италия) – 1,38
8. Марко Шварц (Австрия) – 1,59
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
