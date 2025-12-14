Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Кристофферсен – 3-й

Норвежец Хауган победил в слаломе на Кубке мира по горным лыжам в Валь-д’Изере.

Норвежский горнолыжник Тимон Хауган выиграл слалом на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере (Франция). Горные лыжи Кубок мира Валь-д’Изер, Франция Мужчины Слалом 1. Тимон Хауган (Норвегия) – 1.37,89 2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,28 3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,34 4. Алекс Винатцер (Италия) – 1,10 5. Оскар Андреас Сандвик (Норвегия) – 1,24 6. Ханс Граль-Мадсен (Норвегия) – 1,31 7. Томмазо Сала (Италия) – 1,38 8. Марко Шварц (Австрия) – 1,59