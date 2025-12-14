  • Спортс
  • Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Кристофферсен – 3-й
2

Норвежец Хауган победил в слаломе на Кубке мира по горным лыжам в Валь-д’Изере.

Норвежский горнолыжник Тимон Хауган выиграл слалом на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере (Франция).

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-д’Изер, Франция

Мужчины

Слалом

1. Тимон Хауган (Норвегия) – 1.37,89

2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,28

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,34

4. Алекс Винатцер (Италия) – 1,10

5. Оскар Андреас Сандвик (Норвегия) – 1,24

6. Ханс Граль-Мадсен (Норвегия) – 1,31

7. Томмазо Сала (Италия) – 1,38

8. Марко Шварц (Австрия) – 1,59

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
