Мать Коростелева: «Савелий планирует поехать на «Тур де Ски» в Италию. Ему надо набирать спортивную форму в конкуренции на этом снегу»

Мать Коростелева: Савелий планирует поехать на «Тур де Ски», надо набирать форму.

Призер Олимпийских игр Наталья Коростелева рассказала о дальнейших планах сына Савелия.

Савелий Коростелев выступил на Кубке мира в Давосе. Он занял 52-е место в спринте и 25-е в коньковой «разделке».

«У всех были ожидания, что мы сейчас приедем и всех порвем. Такое было слышно много где, а многие хейтеры до сих пор говорят, что мы кулаками махали, а потом вот так получилось.

Но на самом деле никто ничего такого сверхъестественного от Савелия не ожидал, все понимают, что нас не было на мировой арене три года и это для нас непонятный уровень. Думаю, от старта к старту у Савелия результат будет расти.

Дальше Савелий планирует поехать на «Тур де Ски» в Италию. Ему надо набирать спортивную форму в конкуренции на этом снегу, на этих быстрых трассах. «Тур де Ски» все покажет», — сказала Коростелева.

«Тур де Ски» пройдет с с 28 декабря по 4 января в Италии.