  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Мать Коростелева: «Гонка для Савелия была тяжелой, он первый раз бегал в горах на такой высоте. А результат считаю отличным для дебюта»
9

Мать Коростелева: «Гонка для Савелия была тяжелой, он первый раз бегал в горах на такой высоте. А результат считаю отличным для дебюта»

Коростелева: гонка для Савелия была тяжелой, он первый раз бегал на такой высоте.

Призер Олимпиады Наталья Коростелева оценила выступление сына Савелий в коньковой «разделке» на Кубке мира в Давосе (25-е место). 

«Гонка для Савелия была тяжелой. Он первый раз бегал в горах на такой высоте. А результат считаю отличным для дебюта и незнакомых условий. Попасть в топ-30, завоевать кубковые очки на таком высоком уровне — это отлично.

Главное — старт дан. Савелий молодец, справился! Попасть в топ-30 с такими зубрами и монстрами лыжных гонок — хороший результат. И это на высоте, где он никогда не бегал.

С чем связываю резвый старт, а потом спад? К любой трассе нужно прикатываться. Бегать в горах нужно уметь. Савелий пошел ва-банк, чтобы много не проигрывать на старте. Было бы еще хуже, если начинаешь медленно, а потом еще медленнее заканчиваешь.

Думаю, он пошел так, как считал нужным, но на финише немножко не хватило. Это было видно и по отсечкам, и по тому, как тяжело ему было, когда он приехал на финиш и долго не мог уйти с черты. Реально очень тяжко доехать до финиша, если тебе наверху стало некомфортно и плохо», — сказала Коростелева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoКубок мира
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
Наталья Коростелева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Коростелев и Непряева выполнили олимпийский норматив для дистанционных гонок на Кубке мира в Давосе
вчера, 13:49
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
вчера, 13:03
Александр Панжинский: «Коростелев провел не провальную гонку, а главное, заработал квоту на Олимпиаду. Это была цель номер один поездки в Давос»
вчера, 12:54
Главные новости
Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»
29 минут назад
Непряева об участии в Кубке мира: «Эмоции просто переполняют. Очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду»
34 минуты назад
Александр Легков: «От желания приехать на Олимпиаду не отказываюсь. Если смогу найти время, с радостью поддержу наших лыжников в Милане»
56 минут назад
Степанова о спринте: «Для сборной необходимо построить круг «как в Европе», тренироваться и соревноваться именно на нем»
сегодня, 11:10
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
сегодня, 10:45
Дегтярев поучаствовал в презентации тематического поезда «Олимпийский экспресс» в метро Москвы
сегодня, 10:29
Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»
сегодня, 10:19
Тренер сборной России по двоеборью об участии Галунина в этапах Кубка мира: «Как только он получит визу, сразу отправится на соревнования»
сегодня, 09:35
Егор Сорин: «Для российских лыж самое сложное возвращение будет в спринте»
сегодня, 07:49
«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира
сегодня, 07:07Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
вчера, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
вчера, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
вчера, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15