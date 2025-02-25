Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани
С 1 по 9 марта в Казани пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2025
Казань
Расписание трансляций
1 марта, суббота
Скиатлон, женщины
10:00
Скиатлон, мужчины
12:00
2 марта, воскресенье
Смешанная эстафета
11:00
4 марта, вторник
Спринт, классический стиль, женщины и мужчины
Квалификация – 11:00
Финалы – 13:00
6 марта, четверг
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
11:00
15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
12:30
8 марта, суббота
Командный спринт, свободный стиль, женщины и мужчины
Квалификация – 12:00
Финалы – 13:30
9 марта, воскресенье
Эстафета, женщины
11:00
Эстафета, мужчины
14:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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