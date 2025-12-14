  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Норвежский журналист Салтведт: «Результат Коростелева немного разочаровывает. Теперь он лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира»
82

Норвежский журналист Салтведт: «Результат Коростелева немного разочаровывает. Теперь он лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира»

Норвежский журналист Салтведт: результат Коростелева немного разочаровывает.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт поделился впечатлениями от выступления Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на этапе Кубка мира в Давосе.

Россияне не смогли квалифицироваться в 1/4 финала в спринте. В коньковой «разделке» Непряева заняла 20-е место, Коростелев – 25-е. 

«Признаюсь, я был немного удивлен вчерашним результатам российских лыжников. Я думал, что как минимум один из них сможет квалифицироваться. Нужно было посмотреть, что будет сегодня, прежде чем делать окончательные выводы об их текущем уровне.

Это нормально, что после паузы требуется несколько гонок, чтобы адаптироваться к уровню Кубка мира. При этом Непряева проиграла всего одну секунду попаданию в четвертьфинал, так что поводов для беспокойства, на мой взгляд, нет. Но тот же Большунов в своей нормальной форме был бы среди фаворитов даже в таком спринте.

Что касается сегодняшней гонки, у Коростелева был очень многообещающий старт, но по ходу последних километров его организм явно не отреагировал так, как он рассчитывал. Высота, возможно, оказалась сложнее, чем он ожидал. Также не исключено, что серьезным фактором стало выступление без фтористых смазок.

В целом результат немного разочаровывает, особенно если учитывать, что на прошлой неделе он выиграл Кубок России. Но теперь Коростелев лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира.

Ему нужно пробовать, адаптироваться и перестраиваться — сначала по ходу «Тур де Ски», а затем, вероятно, дольше оставаться на высоте перед Олимпийскими играми. Это, скорее всего, стало тревожным сигналом. Теперь работы предстоит много, а время почти на исходе», — сказал Салтведт.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Ян Петтер Салтведт
logoсборная России (лыжные гонки)
logoДарья Непряева
logoКубок мира
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «Основные трудности у Непряевой и Коростелева были в том, что они не до конца адаптировались, а лыжи были не идеально до конца доведены»
вчера, 14:36
Коростелев и Непряева выполнили олимпийский норматив для дистанционных гонок на Кубке мира в Давосе
вчера, 13:49
Непряева – 20-я в «разделке» на 10 км, Коростелев – 25-й! Наши лыжники вернулись
вчера, 13:45
Главные новости
Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»
47 минут назад
Непряева об участии в Кубке мира: «Эмоции просто переполняют. Очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду»
52 минуты назад
Александр Легков: «От желания приехать на Олимпиаду не отказываюсь. Если смогу найти время, с радостью поддержу наших лыжников в Милане»
сегодня, 12:52
Степанова о спринте: «Для сборной необходимо построить круг «как в Европе», тренироваться и соревноваться именно на нем»
сегодня, 11:10
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
сегодня, 10:45
Дегтярев поучаствовал в презентации тематического поезда «Олимпийский экспресс» в метро Москвы
сегодня, 10:29
Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»
сегодня, 10:19
Тренер сборной России по двоеборью об участии Галунина в этапах Кубка мира: «Как только он получит визу, сразу отправится на соревнования»
сегодня, 09:35
Егор Сорин: «Для российских лыж самое сложное возвращение будет в спринте»
сегодня, 07:49
«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира
сегодня, 07:07Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
вчера, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
вчера, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
вчера, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15