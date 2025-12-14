Норвежский журналист Салтведт: «Результат Коростелева немного разочаровывает. Теперь он лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира»

Норвежский журналист Салтведт: результат Коростелева немного разочаровывает.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт поделился впечатлениями от выступления Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на этапе Кубка мира в Давосе.

Россияне не смогли квалифицироваться в 1/4 финала в спринте. В коньковой «разделке» Непряева заняла 20-е место, Коростелев – 25-е.

«Признаюсь, я был немного удивлен вчерашним результатам российских лыжников. Я думал, что как минимум один из них сможет квалифицироваться. Нужно было посмотреть, что будет сегодня, прежде чем делать окончательные выводы об их текущем уровне.

Это нормально, что после паузы требуется несколько гонок, чтобы адаптироваться к уровню Кубка мира. При этом Непряева проиграла всего одну секунду попаданию в четвертьфинал, так что поводов для беспокойства, на мой взгляд, нет. Но тот же Большунов в своей нормальной форме был бы среди фаворитов даже в таком спринте.

Что касается сегодняшней гонки, у Коростелева был очень многообещающий старт, но по ходу последних километров его организм явно не отреагировал так, как он рассчитывал. Высота, возможно, оказалась сложнее, чем он ожидал. Также не исключено, что серьезным фактором стало выступление без фтористых смазок.

В целом результат немного разочаровывает, особенно если учитывать, что на прошлой неделе он выиграл Кубок России. Но теперь Коростелев лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира.

Ему нужно пробовать, адаптироваться и перестраиваться — сначала по ходу «Тур де Ски», а затем, вероятно, дольше оставаться на высоте перед Олимпийскими играми. Это, скорее всего, стало тревожным сигналом. Теперь работы предстоит много, а время почти на исходе», — сказал Салтведт.