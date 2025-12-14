Лыжница Евгения Медведева: «Участвовать во всех гонках на Олимпиаде Коростелеву, конечно, будет тяжеловато»

Лыжница Медведева: Коростелеву будет тяжело бежать все гонки на Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Евгения Медведева считает, что Савелий Коростелев будет выбирать, в каких гонках примет участие на Олимпиаде .

Российский лыжник Коростелев выступил на этапе Кубка мира в Давосе в нейтральном статусе. Он завоевал олимпийские квоты для участия в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне на Играх-2026.

– Очень хорошо, что Савелий выполнил критерии, которые дают ему право выступать на Олимпийских играх в этих дисциплинах. Это здорово! Другое дело, конечно, надо понимать, в какой ты будешь форме.

Думаю, тренер будет принимать решение, в каких гонках конкретно будет участвовать Савелий. Но то, что есть право участвовать во всех видах, прекрасно. Пусть готовится. Я думаю, что они с Сориным возьмут за приоритет какие‑то гонки, те старты, где могут нацелиться на результат. Здесь надо определиться с приоритетом, а потом думать, во всех гонках участвовать или нет.

– А вы как думаете, во всех?

– Не могу сказать. По поводу марафона, мне кажется, сложно говорить. Посмотрим. Но Олимпиада длится две недели, а это означает, что есть время и отдохнуть и восстановиться.

Конечно, во всех гонках тяжеловато участвовать. Но вот когда у нас Спартакиада проводилась – а проводилась с той же программой, что чемпионат мира. И если Савелий участвовал, то почему бы и не попробовать?

Сейчас, думаю, будут нацелены на участие в «Тур де Ски» – приобретет он этот международный опыт, притрется к соперникам, и все будет хорошо. И я уверена, что сейчас это не пик формы. Всё‑таки они до последнего надеялись, что пустят на Олимпиаду, и подготовка строилась с расчетом на Игры, – сказала Медведева.

