Эбба Андерссон: «Я с трудом верила, что сегодня добьюсь успеха. Испытываю особую гордость за золотую медаль»
Эбба Андерссон заявила, что не верила победу на чемпионате мира в Тронхейме.
Сегодня шведская лыжница выиграла скиатлон, опередив норвежку Терезу Йохауг по фотофинишу.
«Я с трудом верила, что сегодня добьюсь успеха.
Это одна из самых грандиозных вещей, когда-либо происходивших со мной. С учетом пути, который я прошла, чтобы попасть сюда, я испытываю особую гордость за эту золотую медаль», – сказала 27-летняя Андерссон.
Золото Андерссон стало для нее четвертым на чемпионатах мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Expressen
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости