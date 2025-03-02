Эбба Андерссон: «Я с трудом верила, что сегодня добьюсь успеха. Испытываю особую гордость за золотую медаль»

Эбба Андерссон заявила, что не верила победу на чемпионате мира в Тронхейме.

Сегодня шведская лыжница выиграла скиатлон, опередив норвежку Терезу Йохауг по фотофинишу.

«Я с трудом верила, что сегодня добьюсь успеха.

Это одна из самых грандиозных вещей, когда-либо происходивших со мной. С учетом пути, который я прошла, чтобы попасть сюда, я испытываю особую гордость за эту золотую медаль», – сказала 27-летняя Андерссон .

Золото Андерссон стало для нее четвертым на чемпионатах мира.