Лыжи. Общий зачет Кубка мира (жен). Сундлинг лидирует, Диггинс – 2-я, Йохауг – 3-я

Шведская лыжница Йонна Сундлинг лидирует в общем зачете Кубка мира после 3 гонок.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 Общий зачет Женщины После 3 гонок из 31 1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 227 2. Джесси Диггинс (США) – 219 3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 170 4. Виктория Карл (Германия) – 168 5. Катарина Хенниг (Германия) – 161 6. Хайди Венг (Норвегия) – 160 7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 147 8. Фрида Карлссон (Швеция) – 146 9. Эбба Андерссон (Швеция) – 119 10. Рози Бреннан (США) – 116 11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 107 12. Лаура Гиммлер (Германия) – 107 13. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 106 14. Линн Сван (Швеция) – 103 15. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 100