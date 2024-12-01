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Лыжи. Общий зачет Кубка мира (жен). Сундлинг лидирует, Диггинс – 2-я, Йохауг – 3-я

Шведская лыжница Йонна Сундлинг лидирует в общем зачете Кубка мира после 3 гонок.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

Общий зачет

Женщины

После 3 гонок из 31

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 227

2. Джесси Диггинс (США) – 219

3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 170

4. Виктория Карл (Германия) – 168

5. Катарина Хенниг (Германия) – 161

6. Хайди Венг (Норвегия) – 160

7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 147

8. Фрида Карлссон (Швеция) – 146

9. Эбба Андерссон (Швеция) – 119

10. Рози Бреннан (США) – 116

11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 107

12. Лаура Гиммлер (Германия) – 107

13. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 106

14. Линн Сван (Швеция) – 103

15. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 100

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoЙонна Сундлинг
logoсборная США жен
Виктория Карл
Колетта Ридзек
logoсборная Финляндии жен
Лаура Гиммлер
Йоханна Матинтало
Рози Бреннан
Анне Кюлленен
лыжные гонки
Ясми Йоэнсуу
logoсборная Норвегии жен
Катри Люлюнперя
logoФрида Карлссон
logoсборная Швеции жен
logoТереза Йохауг
logoЮлие Мире
logoЛинн Сван
logoДжесси Диггинс
logoМайя Далквист
logoКубок мира
logoКатарина Хенниг
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoЙоханна Хагстрем
logoсборная Австрии жен
logoАстрид Ойре Шлинн
logoХайди Венг
logoТереза Штадлобер
logoЭбба Андерссон
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