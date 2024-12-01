Лыжи. Общий зачет Кубка мира (жен). Сундлинг лидирует, Диггинс – 2-я, Йохауг – 3-я
Шведская лыжница Йонна Сундлинг лидирует в общем зачете Кубка мира после 3 гонок.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
Общий зачет
Женщины
После 3 гонок из 31
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 227
2. Джесси Диггинс (США) – 219
3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 170
4. Виктория Карл (Германия) – 168
5. Катарина Хенниг (Германия) – 161
6. Хайди Венг (Норвегия) – 160
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 147
8. Фрида Карлссон (Швеция) – 146
9. Эбба Андерссон (Швеция) – 119
10. Рози Бреннан (США) – 116
11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 107
12. Лаура Гиммлер (Германия) – 107
13. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 106
14. Линн Сван (Швеция) – 103
15. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 100
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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