Йохауг заплакала после финиша на ЧМ: «Немного грустно быть лишь в сантиметре от золота»
Тереза Йохауг заплакала после финиша в скиатлоне на чемпионате мира.
Норвежская лыжница заняла второе место, уступив шведке Эббе Андерссон по фотофинишу. ЧМ проходит в Тронхейме.
«Я очень довольна гонкой и не смогла бы сделать что-то иначе. Но немного грустно быть лишь в сантиметре от золота», – позже сказала Йохауг в эфире NRK.
Йохауг 36 лет, она четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира. Она возобновила карьеру перед началом текущего сезона.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: VG
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