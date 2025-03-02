Йохауг заплакала после финиша на ЧМ: «Немного грустно быть лишь в сантиметре от золота»

Тереза Йохауг заплакала после финиша в скиатлоне на чемпионате мира.

Норвежская лыжница заняла второе место, уступив шведке Эббе Андерссон по фотофинишу. ЧМ проходит в Тронхейме.

«Я очень довольна гонкой и не смогла бы сделать что-то иначе. Но немного грустно быть лишь в сантиметре от золота», – позже сказала Йохауг в эфире NRK.

Йохауг 36 лет, она четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира. Она возобновила карьеру перед началом текущего сезона.