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Губерниев о чемпионате России по лыжам: «Команда Татарстана сегодня солировала. Но это приглашенные спортсмены, варяги. Давайте растить своих»

Дмитрий Губерниев считает, что Татарстан должен растить своих лыжников.

Наталья Терентьева и Александр Большунов победили в скиатлонах на чемпионате России в Казани. Спортсмены представляют Татарстан с этого сезона.

«Надо создавать инфраструктуру, развивать секции. Огромная команда Татарстана сегодня солировала. Но это все-таки приглашенные спортсмены, варяги. Давайте растить своих. Есть звездочки, кто уже выступал за Татарстан из доморощенных в сборной. Но тут как в любви – все равно недостаточно. Давайте все вместе развиваться, на Татарстан смотрит вся страна, Казань – город спорта. И должна быть ширь межгалактическая.

Для того чтобы сказать, какие мы крутые и всех побеждаем, это классно, хорошо и здорово. Но мы прекрасно понимаем, что это суперклубы и они решают одну историю. Когда мы говорим про «Зенит» в футболе, в хоккее про ЦСКА или СКА... Но самое главное – развитие детско-юношеского спорта. Знаю, тут развивают студенческий спорт, но надо растить своих.

Должна быть доступность спорта, инвентарь, тренеры, помогать и создавать условия тем, кто делает первые шаги в спорте. Этого никак не могу добиться от руководства чемпионата России», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Татарстан в лыжах – как «Зенит» в футболе: собрал всех звезд и даже Большунова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
лыжные гонки
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чемпионат России
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