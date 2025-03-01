Александр Большунов: «Один из самых тяжелых сезонов. Результаты были плохими, только сейчас начинаю оживать»

Александр Большунов назвал текущий сезон одним из самых тяжелых в своей карьере.

Сегодня Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России в Казани.

«Один из самых тяжелых сезонов. Большую часть сезона результаты были плохими, только сейчас начинаю оживать. Посмотрим, что будет дальше.

Когда организм готов, можно бежать что угодно. Эта дистанция не может быть для меня несчастливой, ведь именно на ней я завоевал свои основные титулы.

На этапе Кубка России в Казани я пожалел о том, что не убежал раньше, как сегодня. Сегодня мы сделали работу над ошибками.

Все получилось отлично, самые положительные эмоции. Когда семья рядом, ничего больше не нужно, гонка отходит на второй план. Перед сном и утром я читаю дочке сказки – полная идиллия, это здорово, когда семья рядом», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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