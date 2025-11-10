Колобков об апелляции лыжников в CAS: «Если у FIS будет желание затянуть этот вопрос, даже если суд встанет на нашу сторону, они легко это сделают»

  • Спортс
1

Бывший министр спорта России Павел Колобков считает, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) может затянуть судебный процесс по российским спортсменам.

В октябре совет FIS решил оставить в силе недопуск россиян до соревнований, который длится с 2022 года. Российская сторона обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– Как оцените решение обратиться в CAS и шансы выиграть дело, учитывая недавние прецеденты в других видах спорта?

– О шансах говорить сложно. Позитивные прецеденты действительно были. Нужно смотреть на исковые требования, в чем они соответствуют или отличаются от тех, которые были в делах по другим видам спорта.

На самом деле много важных нюансов: сроки исковой давности, было ли какое-то новое решение. Учитывая последние тенденции в мировом спорте, идет ослабление санкций против российского спорта. Или делают вид, что ослабляют. Надо не только судиться, это совершенно правильный подход, но и стараться выигрывать апелляции, чтобы не создавать отрицательных прецедентов.

– То есть вполне вероятно, что российские лыжники выступят на Олимпиаде в Италии?

– Как они туда отберутся? Все-таки уже ноябрь, осталось меньше трех месяцев до Олимпиады. После того, как CAS принял иск, нужно сформировать панель судей. На это может уйти до месяца. Плюс нужно время, чтобы CAS подготовил ответ. Процесс по иску на решение FIS может затянуться на несколько месяцев. CAS же не завтра соберется, сама процедура очень длительная.

Если у FIS будет желание затянуть этот вопрос, даже если CAS встанет на нашу сторону, они легко это сделают. Нашим спортсменам нужно будет еще успеть отобраться. У каждой федерации есть свой регламент по допуску российских спортсменов. В летних видах ситуация полегче.

В руководстве международных федераций по зимним видам наибольшую силу имеют страны Северной Европы, они настроены против нас. Они сделают критерии допуска наших спортсменов максимально сложными. С учетом их настроя вряд ли кто-то из сильных российских лыжников будет допущен до Олимпийских игр, – сказал Колобков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
отстранение и возвращение России
