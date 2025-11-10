  • Спортс
  • Лыжи. «Югория. Первый снег». Мальцев и Никитина победили в коньковых «разделках», Митрошин и Пеклецова – 2-е, Червоткин – 8-й, Спицов – 10-й
0

Лыжи. «Югория. Первый снег». Мальцев и Никитина победили в коньковых «разделках», Митрошин и Пеклецова – 2-е, Червоткин – 8-й, Спицов – 10-й

Мальцев и Никитина выиграли лыжные разделки на турнире «Югория. Первый снег».

Лыжники Артем Мальцев и Екатерина Никитина победили в коньковых «разделках» на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

Ханты-Мансийск

Мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Артем Мальцев – 23.03,6

2. Егор Митрошин – 3,7

3. Дмитрий Пузанов – 9,5

3. Платон Исламшин – 9,5 

5. Павел Соловьев – 14,3

6. Кирилл Кочегаров – 21,0

7. Даниил Муралеев – 24,1

8. Алексей Червоткин – 26,7

9. Виктор Иванов – 40,5

10. Денис Спицов – 42,4

Женщины, 5 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Екатерина Никитина – 13.04,5

2. Алина Пеклецова – 6,9

3. Елизавета Пантрина – 11,8

4. Елизавета Маслакова – 20,0

5. Арина Рощина – 25,7

6. Екатерина Шибекина – 27,0

7. Алина Кудисова – 30,7

8. Наталья Крамаренко – 33,0

9. Елизавета Еремеева – 34,9 

10. Арина Каличева – 43,0

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
