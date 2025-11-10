Лыжи. «Югория. Первый снег». Мальцев и Никитина победили в коньковых «разделках», Митрошин и Пеклецова – 2-е, Червоткин – 8-й, Спицов – 10-й
Лыжники Артем Мальцев и Екатерина Никитина победили в коньковых «разделках» на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.
Лыжные гонки
Ханты-Мансийск
Мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Артем Мальцев – 23.03,6
2. Егор Митрошин – 3,7
3. Дмитрий Пузанов – 9,5
3. Платон Исламшин – 9,5
5. Павел Соловьев – 14,3
6. Кирилл Кочегаров – 21,0
7. Даниил Муралеев – 24,1
8. Алексей Червоткин – 26,7
9. Виктор Иванов – 40,5
10. Денис Спицов – 42,4
Женщины, 5 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Екатерина Никитина – 13.04,5
2. Алина Пеклецова – 6,9
3. Елизавета Пантрина – 11,8
4. Елизавета Маслакова – 20,0
5. Арина Рощина – 25,7
6. Екатерина Шибекина – 27,0
7. Алина Кудисова – 30,7
8. Наталья Крамаренко – 33,0
9. Елизавета Еремеева – 34,9
10. Арина Каличева – 43,0