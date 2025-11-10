Лыжи. «Югория. Первый снег». Мальцев и Никитина победили в коньковых «разделках», Митрошин и Пеклецова – 2-е, Червоткин – 8-й, Спицов – 10-й

Мальцев и Никитина выиграли лыжные разделки на турнире «Югория. Первый снег».

Лыжники Артем Мальцев и Екатерина Никитина победили в коньковых «разделках» на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Лыжные гонки «Югория. Первый снег» Ханты-Мансийск Мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Артем Мальцев – 23.03,6 2. Егор Митрошин – 3,7 3. Дмитрий Пузанов – 9,5 3. Платон Исламшин – 9,5 5. Павел Соловьев – 14,3 6. Кирилл Кочегаров – 21,0 7. Даниил Муралеев – 24,1 8. Алексей Червоткин – 26,7 9. Виктор Иванов – 40,5 10. Денис Спицов – 42,4 Женщины, 5 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Екатерина Никитина – 13.04,5 2. Алина Пеклецова – 6,9 3. Елизавета Пантрина – 11,8 4. Елизавета Маслакова – 20,0 5. Арина Рощина – 25,7 6. Екатерина Шибекина – 27,0 7. Алина Кудисова – 30,7 8. Наталья Крамаренко – 33,0 9. Елизавета Еремеева – 34,9 10. Арина Каличева – 43,0