Бородавко о том, что Большунов пропустил соревнования в Ханты-Мансийске: «Он здесь тренируется. Решили пока не стартовать»

Бородавко объяснил, почему Большунов пропустил турнир в Ханты-Мансийске.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не участвовал в соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

– Насколько группа готова к началу сезону? Нет ли упаднических настроений в связи с недопуском на международные соревнования?

– Спортсмены уже привыкли. Это уже четвертый сезон. Все понимают ситуацию, которая в мире происходит. Готовимся к Кубку России. У нас достаточно большой объем соревнований, где можно себя проявить.

– Почему в Ханты-Мансийске не было Александра Большунова?

– Александр Большунов в Ханты-Мансийске. Он здесь тренируется, выполняет достаточно большой объем работы. Мы с ним поговорили и решили пока не стартовать.

– У него в конце октября был отпуск. Обычно в это время он в отпуск не ездит. Почему так сейчас получилось?

– Спросите у него. У нас есть сборы, а есть время, когда они находятся на индивидуальной подготовке. Спортсмен волен находиться там, где считает нужным. Лишь бы он выполнял тренировочную работу, которая была. На сборе он всю ее выполнил в полном объеме. Поэтому никаких претензий к нему нет.

– То есть на стартовом этапе Кубка России мы его увидим?

– Конечно, да, – сказал Бородавко.