  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Бородавко о том, что Большунов пропустил соревнования в Ханты-Мансийске: «Он здесь тренируется. Решили пока не стартовать»
0

Бородавко о том, что Большунов пропустил соревнования в Ханты-Мансийске: «Он здесь тренируется. Решили пока не стартовать»

Бородавко объяснил, почему Большунов пропустил турнир в Ханты-Мансийске.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не участвовал в соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

– Насколько группа готова к началу сезону? Нет ли упаднических настроений в связи с недопуском на международные соревнования?

– Спортсмены уже привыкли. Это уже четвертый сезон. Все понимают ситуацию, которая в мире происходит. Готовимся к Кубку России. У нас достаточно большой объем соревнований, где можно себя проявить.

– Почему в Ханты-Мансийске не было Александра Большунова?

– Александр Большунов в Ханты-Мансийске. Он здесь тренируется, выполняет достаточно большой объем работы. Мы с ним поговорили и решили пока не стартовать.

– У него в конце октября был отпуск. Обычно в это время он в отпуск не ездит. Почему так сейчас получилось?

– Спросите у него. У нас есть сборы, а есть время, когда они находятся на индивидуальной подготовке. Спортсмен волен находиться там, где считает нужным. Лишь бы он выполнял тренировочную работу, которая была. На сборе он всю ее выполнил в полном объеме. Поэтому никаких претензий к нему нет.

– То есть на стартовом этапе Кубка России мы его увидим?

– Конечно, да, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoЮрий Бородавко
лыжные гонки
Югория. Первый снег
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «Большунов выходит на прежний уровень. Это только радует и вселяет оптимизм»
6 апреля, 09:19
Юрий Бородавко: «Было видно, что Большунову нелегко, он на зубах выгрызал победу. Это уже пятая-шестая гонка, Александр имеет право на усталость»
4 апреля, 13:17
Юрий Бородавко: «До пика формы Большунов еще не дошел, есть определенный запас. Однако Александр на ходу»
2 апреля, 11:13
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Сомневаюсь, что объединенную федерацию лыжных видов спорта возглавит Вяльбе»
вчера, 18:49
Колобков об апелляции лыжников в CAS: «Если у FIS будет желание затянуть этот вопрос, даже если суд встанет на нашу сторону, они легко это сделают»
вчера, 13:39
«Скоро они будут к нам проситься, а не мы к ним». Федор Конюхов о недопуске российских лыжников на турниры FIS
вчера, 11:57
Лыжи. «Югория. Первый снег». Мальцев и Никитина победили в коньковых «разделках», Митрошин и Пеклецова – 2-е, Червоткин – 8-й, Спицов – 10-й
вчера, 11:33
Губерниев поздравил Канделаки с 50-летием: «Блистательный профессионал мирового телевидения, еще и спортивного ТВ. Человек продолжает идти вперед, пробивая стратосферу в космос»
вчера, 07:25
Лыжи. «Югория. Первый снег». Баранова и Митрошин выиграли коньковые спринты, Мальцев и Пантрина – 2-е
9 ноября, 14:51
«Это был жестокий опыт для нашей семьи». Клэбо рассказал, что его отцу диагностировали лейкемию – тогда лыжнику было 10 лет
9 ноября, 13:45
«Повылезали хреновы блюстители нравственности. Господа, идите в сад». Губерниев о противниках показа Олимпиады-2026 в России
9 ноября, 12:08
Вероника Степанова: «Пик развития мирового лыжного спорта был лет 15-20 назад, а сейчас мы катимся в норвежский сугроб»
9 ноября, 06:30
Михаил Дегтярев: «Олимпиаду-2026 нужно показывать в России, никакой дискуссии здесь не должно быть»
8 ноября, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47