  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Губерниев поздравил Канделаки с 50-летием: «Блистательный профессионал мирового телевидения, еще и спортивного ТВ. Человек продолжает идти вперед, пробивая стратосферу в космос»
Губерниев поздравил Канделаки с 50-летием: «Блистательный профессионал мирового телевидения, еще и спортивного ТВ. Человек продолжает идти вперед, пробивая стратосферу в космос»

Губерниев: Канделаки – блистательный профессионал мирового ТВ.

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил заместителя генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тину Канделаки с днем рождения.

Сегодня, 10 ноября, Канделаки исполнилось 50 лет.

«Когда говорят, что человек на своем месте, а я бы даже сказал громко и высокопарно: человек на все времена, это в том числе и про Тину Канделаки. Блистательного профессионала мирового телевидения, еще и спортивного ТВ. Прекрасную маму, замечательную жену.

Человек, который продолжает идти вперед, к вершинам, пробивая стратосферу в космос – туда, к далеким планетам. Каждый день – реализация, спорт, стремление. Горжусь, что мы идем вперед с блестящей госпожой Канделаки. Тиночка, люблю бесконечно. Здоровья, удачи, блистать до 178 лет», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
