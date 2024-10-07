Татарстан в лыжах – как «Зенит» в футболе: собрал всех звезд и даже Большунова

Александр Большунов сменил регион: с нового сезона будет бегать за Татарстан.

В команде собрались все звезды российских лыж. Как так вышло?

1. Еще год назад главной командой в России была сборная Архангельской области. За нее бегали Большунов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин, Мария Истомина, Александр Терентьев, Алина Пеклецова. Все они были легионерами и по рождению никакого отношения к региону не имели.

В этом сезоне команду мечты собрал уже Татарстан. Весной туда перешли Степанова, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Анастасия Фалеева. И вот теперь – трехкратный олимпийский чемпион Большунов.

Татарстан и раньше был одной из ведущих команд, но Архангельск выбыл из борьбы за лидерство. По мнению тренера Большунова Юрия Бородавко, теперь у республики нет конкурентов:

– Другие регионы могут ввязаться в такую «гонку вооружений»?

– Без вариантов. Татарстан и без перешедших летом лыжников был сильнейшей командой России. Конкурентов у них нет, но на отдельных дистанциях другие команды будут бороться. В Тюмени тоже сильная команда, в эстафетах и личных гонках будут создавать конкуренцию.

– Лыжный Татарстан – это футбольный «Зенит»?

– Да. Спортсмены чувствуют полную защищенность.

2. Что же случилось с Архангельском? Еще недавно все топы гоняли за эту сборную, выигрывали обе эстафеты на чемпионате России.

Но в конце сезона ушел главный инвестор.

Все из-за конфликта в регионе. В марте отменили большой детский фестиваль в Малиновке – после теракта в «Крокус Сити Холле» проведение турниров тогда ограничили. Несмотря на отсутствие официальных стартов, тренеры вывели спортсменов на контрольные тренировки.

Понравилось это не всем: по распоряжению председателя попечительского совета местной спортшколы Владимира Буторина тренировку прервали, а трассу перекопали.

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Буторин – глава компаний «УЛК», (уже бывшего) главного спонсора сборной Архангельской области. Через пару недель после инцидента в Малиновке компания объявила о прекращении сотрудничества с командой.

Из сборной ушли деньги, а вслед за ними и топовые спортсмены.

3. Почти сразу нашелся вариант с Татарстаном:

«Татарстан предложил самые приятные условия из возможных», – рассказал Савелий Коростелев.

«Все понимают, что дело в финансах. Это даже не секрет. Они решают. Например, почему Овечкин не в России играет, а в другой стране? Или почему футболисты переходят в разные клубы?» – Сергей Ардашев пришел из команды Удмуртии.

«В этой республике создаются все условия для тренировок, для соревновательной деятельности, учитываются интересы спортсменов. Поэтому здесь ничего удивительного», – мнение Бородавко.

4. Рулит лыжами в Татарстане Ильшат Фардиев, глава крупной энергетической структуры «Сетевая компания». Именно с его приходом в региональную федерацию финансирование вышло на новый уровень.

«Тем, кто готов на нас повесить саркастичное «лыжные монополисты», хочу ответить, что мы и так самая сильная команда России, об этом говорят итоги сезона. Но у нас есть и нечто большее: развивается материальная база лыжных гонок как массового вида спорта в селах, городах, районах по Татарстану. И это претензия на успешную дальнюю перспективу.

А сегодня у нас в команде высокая внутренняя конкуренция. И для нас честь иметь в составе таких мировых лыжников».

И если раньше за первенство успешно спорили Архангельск и Тюмень, то теперь Татарстан – точно самая звездная команда.

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Константин Семенов