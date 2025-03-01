Юрий Бородавко: «Большунов в хорошей форме, контролировал сегодня ситуацию. Он хорошо потренировался, горы Италии пошли ему на пользу»

Бородавко заявил, что сбор в Италии пошел Большунову на пользу перед ЧР.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Казани.

В феврале лыжник провел тренировочный сбор в итальянском Сейзер-Альм.

«Саша в хорошей форме, в целом контролировал сегодня ситуацию. Но на финише немного сбавил темп, отдохнул, и за счет финишного рывка уехал. Это говорит о том, что он хорошо потренировался, горы Италии пошли ему на пользу.

Будет еще индивидуальная гонка, чемпионат только начался, это главный старт в сезоне. Приятно, что Саша подошел в такой хорошей форме», – сказал тренер Юрий Бородавко .

«Он не показал все, на что способен. Большунов готов достаточно хорошо. И не раскрывает свои козыри. Это радует, что он возвращает свои кондиции.

Что нужно, чтобы победить Большунова на чемпионате России? Надо тренироваться больше, чем Большунов», – приводит слова Бородавко «Матч ТВ ».