Юрий Бородавко: «Большунов в хорошей форме, контролировал сегодня ситуацию. Он хорошо потренировался, горы Италии пошли ему на пользу»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Казани.
В феврале лыжник провел тренировочный сбор в итальянском Сейзер-Альм.
«Саша в хорошей форме, в целом контролировал сегодня ситуацию. Но на финише немного сбавил темп, отдохнул, и за счет финишного рывка уехал. Это говорит о том, что он хорошо потренировался, горы Италии пошли ему на пользу.
Будет еще индивидуальная гонка, чемпионат только начался, это главный старт в сезоне. Приятно, что Саша подошел в такой хорошей форме», – сказал тренер Юрий Бородавко.
«Он не показал все, на что способен. Большунов готов достаточно хорошо. И не раскрывает свои козыри. Это радует, что он возвращает свои кондиции.
Что нужно, чтобы победить Большунова на чемпионате России? Надо тренироваться больше, чем Большунов», – приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
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