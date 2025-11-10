  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Скоро они будут к нам проситься, а не мы к ним». Федор Конюхов о недопуске российских лыжников на турниры FIS
5

«Скоро они будут к нам проситься, а не мы к ним». Федор Конюхов о недопуске российских лыжников на турниры FIS

Путешественник Федор Конюхов уверен, что ситуация с допуском российских лыжников на международные соревнования успешно разрешится.

Конюхов отметил, в частности, что сам увлекается этим видом спорта.

«Я мастер спорта по беговым лыжам. Конечно, я люблю зимние виды спорта. Я [также] альпинист.

Если ты спортсмен, то всегда найдешь свою нишу, где установить рекорды. Ничего. Скоро они будут к нам проситься, а не мы к ним. Я считаю, что все наладится. Когда я приеду из Антарктиды, все будет хорошо. Через пять месяцев», – отметил путешественник.

Российские лыжники отстранены от турниров под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Федор Конюхов
