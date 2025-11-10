Дмитрий Губерниев: «Сомневаюсь, что объединенную федерацию лыжных видов спорта возглавит Вяльбе»

Губерниев: сомневаюсь, что объединенную федерацию лыжных видов возглавит Вяльбе.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не будет главой объединенной федерации лыжных видов.

«После Олимпийских игр перемены будут неизбежны. Скорее всего, после Олимпиады произойдет объединение лыжных видов.

Мягко говоря, очень сомневаюсь, что объединенную федерацию лыжных видов спорта возглавит Елена Валерьевна Вяльбе», – сказал Губерниев.