Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»

Лыжник Павел Соловьев поделился впечатлениями от скиатлона на чемпионате России.

Победу в гонке одержал Александр Большунов . Соловьев стал третьим, четвертое место занял олимпийский чемпион Сергей Устюгов .

«Ощущения очень классные, не передать словами! У меня не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад. Думал, что если Устюгов пойдет в отрыв, то попробую пойти с ним. Но Серега не пошел.

Когда Устюгов вышел на коньковую часть дистанции и дышал, как лось, меня это даже взбодрило, когда я увидел, что так можно терпеть.

Фишка Большунова в том, что после классики он сразу начинает убегать. Если у него хорошее самочувствие и хорошая форма, то он так и сделает. Так и было», – сказал Соловьев.