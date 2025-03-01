Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
Лыжник Павел Соловьев поделился впечатлениями от скиатлона на чемпионате России.
Победу в гонке одержал Александр Большунов. Соловьев стал третьим, четвертое место занял олимпийский чемпион Сергей Устюгов.
«Ощущения очень классные, не передать словами! У меня не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад. Думал, что если Устюгов пойдет в отрыв, то попробую пойти с ним. Но Серега не пошел.
Когда Устюгов вышел на коньковую часть дистанции и дышал, как лось, меня это даже взбодрило, когда я увидел, что так можно терпеть.
Фишка Большунова в том, что после классики он сразу начинает убегать. Если у него хорошее самочувствие и хорошая форма, то он так и сделает. Так и было», – сказал Соловьев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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