Александр Панжинский: «Думаю, все ждут россиян на «Тур де Ски», Кубках и чемпионатах мира, на Олимпиаде. Битва Большунова с Клэбо украшает любые старты»

Александр Панжинский считает, что российских лыжников ждут на мировой арене.

5 января в Италии завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски», ее победителями стали норвежцы Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг. Россиян не допускают до международных стартов.

«Тур де Ски» отличался разными гонками: и длинными, и с раздельного старта с тяжелым рельефом, были быстрые спринты, где Йоханнес Клэбо получал свое преимущество в скорости. Мы увидели, как Клэбо просто довел дело до конца, практически догуляв концовку.

Думаю, все ждут россиян на «Тур де Ски», Кубках и чемпионатах мира, и, конечно, на Олимпиаде. Лучшие лыжники планеты должны соревноваться друг с другом. Мы знаем, что в России у нас таковых очень много. Большунов – действительно икона лыжных гонок в России. Его битва с Клэбо украшает любые старты», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 Панжинский .

Также Панжинский рассказал, кто из российских лыжников мог бы хорошо выступить в «Туре».

«Если мы говорим о нынешней форме Александра Большунова и сравниваем его с формой лидеров «Тур де Ски», то, наверное, в данный момент Саше было бы тяжело. Возможно, Сергей Ардашев или Савелий Коростелев выступили бы там лучше. Но если мы берем Большунова образца прошлого сезона, когда он одержал 25 побед в 28 гонках, то, думаю, он бы вполне боролся за победу», – отметил Панжинский.