Александр Панжинский: «Организаторы ЧМ-2023 бьют тревогу – на гонки не приходят зрители. Никому не интересно смотреть за очередной победой Клэбо»
Александр Панжиский уверен, что без россиян чемпионат мира по лыжам никому не интересен.
«Не соглашусь, что чемпионат мира проходит в Архангельске. По уровню конкуренции, организации, трансляций Малиновка ни в чем не уступает, во многом превосходит.
Словенские организаторы бьют тревогу, что на лыжные гонки не приходят зрители, никому не интересно смотреть за очередной победой Йоханнеса Клэбо. В Малиновке собирается большое количество местных жителей, многие приезжают со всей страны.
Уровень конкуренции, результатов на высоте. Норвежцы понимают, что без русских нет никакого ажиотажа. «Матч ТВ» транслирует чемпионат мира, я комментирую эти гонки, но скучно без россиян. Не хватает динамики, завтра мужская эстафета у мужчин — норвежцы явно победят. Никакие проблемы со смазкой и погода не помешают им это сделать.
Два года назад Клэбо и Александр Большунов столкнулись на финише марафона, кого‑то дисквалифицировали. Это привлекло внимание к лыжным гонкам, это двигает вид спорта вперед. Сейчас унылый чемпионат мира, особенно в мужской части», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 в Ванкувере.
Сомневаюсь. Туда добраться - уже подвиг) Ни транспорта доступного, ни элементарного сервиса.
А с тем, что отсутствие российских лыжников на ЧМ снижает интерес к соревнованиям -
да, конечно, всё так.
кстати, сколько на чр ходит? ,))