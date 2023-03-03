Александр Панжинский: «Организаторы ЧМ-2023 бьют тревогу – на гонки не приходят зрители. Никому не интересно смотреть за очередной победой Клэбо»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Александр Панжинский Йоханнес Клэбо Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Александр Панжиский уверен, что без россиян чемпионат мира по лыжам никому не интересен.

«Не соглашусь, что чемпионат мира проходит в Архангельске. По уровню конкуренции, организации, трансляций Малиновка ни в чем не уступает, во многом превосходит.

Словенские организаторы бьют тревогу, что на лыжные гонки не приходят зрители, никому не интересно смотреть за очередной победой Йоханнеса Клэбо. В Малиновке собирается большое количество местных жителей, многие приезжают со всей страны.

Уровень конкуренции, результатов на высоте. Норвежцы понимают, что без русских нет никакого ажиотажа. «Матч ТВ» транслирует чемпионат мира, я комментирую эти гонки, но скучно без россиян. Не хватает динамики, завтра мужская эстафета у мужчин — норвежцы явно победят. Никакие проблемы со смазкой и погода не помешают им это сделать.

Два года назад Клэбо и Александр Большунов столкнулись на финише марафона, кого‑то дисквалифицировали. Это привлекло внимание к лыжным гонкам, это двигает вид спорта вперед. Сейчас унылый чемпионат мира, особенно в мужской части», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 в Ванкувере.

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7 комментариев

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Ярик01
Ничего, зимой они замерзнут и приползут на коленях, извиняясь. Ой, 3 марта правда уже.
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Olga.t
В Малиновку приезжают болельщики со всей страны?
Сомневаюсь. Туда добраться - уже подвиг) Ни транспорта доступного, ни элементарного сервиса.

А с тем, что отсутствие российских лыжников на ЧМ снижает интерес к соревнованиям -
да, конечно, всё так.
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Alexander2022
Удобно жить в своей реальности, наверное
+8
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Владимир Мизгинов
Ответ Yan D
Смотрел вчера трансляцию на Арене - столько зрителей нафотошопили, просто ужас!
Так на женскую эстафету, где 5 команд на медали претендуют, конечно придут. А сегодня норги минуту гуляя привезут всем
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Iuasamotu
Я бы просто пришёл посмотреть на Клебо, на живого, а не телевизионного
+6
-2
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Yan D
Смотрел вчера трансляцию на Арене - столько зрителей нафотошопили, просто ужас!
+8
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+8
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avcgloronalduMU
смешной, конечно

кстати, сколько на чр ходит? ,))
+7
-2
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