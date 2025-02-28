Бородавко о спринте на ЧМ: «Думал, что норвежские мужчины, помимо Клэбо, выступят сильнее. Большунов смотрелся бы там хорошо»
Бородавко считает, что Александр Большунов мог бы хорошо выступить на ЧМ.
Накануне на чемпионате мира в Тронхейме прошли коньковые спринты. Победили норвежец Йоханнес Клэбо и шведка Йонна Сундлинг.
– Вы смотрели спринт в первый день?
– Все прошло ожидаемо, но я думал, что норвежские мужчины выступят, помимо Клэбо, сильнее. Но что-то у них пошло не так.
– Как Большунов вчера бы на чемпионате мира смотрелся?
– Нормально, хорошо смотрелся бы.
– То, как у женщин Йонна Сундлинг выиграла в доминирующем стиле, можно связать с состоянием трассы, оказавшейся рыхловатой для Шистад?
– Скорее это связано с формой самой Сундлинг. Она показала ее начиная с пролога, который выиграла, и в дальнейшем по забегам, где не оставила соперницам никаких шансов. Было видно, что она очень сильна в подъеме, – сказал тренер Юрий Бородавко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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