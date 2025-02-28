Бородавко о спринте на ЧМ: «Думал, что норвежские мужчины, помимо Клэбо, выступят сильнее. Большунов смотрелся бы там хорошо»

Бородавко считает, что Александр Большунов мог бы хорошо выступить на ЧМ.

Накануне на чемпионате мира в Тронхейме прошли коньковые спринты. Победили норвежец Йоханнес Клэбо и шведка Йонна Сундлинг .

– Вы смотрели спринт в первый день?

– Все прошло ожидаемо, но я думал, что норвежские мужчины выступят, помимо Клэбо, сильнее. Но что-то у них пошло не так.

– Как Большунов вчера бы на чемпионате мира смотрелся?

– Нормально, хорошо смотрелся бы.

– То, как у женщин Йонна Сундлинг выиграла в доминирующем стиле, можно связать с состоянием трассы, оказавшейся рыхловатой для Шистад?

– Скорее это связано с формой самой Сундлинг. Она показала ее начиная с пролога, который выиграла, и в дальнейшем по забегам, где не оставила соперницам никаких шансов. Было видно, что она очень сильна в подъеме, – сказал тренер Юрий Бородавко .