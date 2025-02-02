⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Андерсен – 2-й, Ниенге – 3-й
Харальд Амундсен победил в коньковой «разделке» на 10 км на Кубке мира в Италии.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Конье, Италия
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 21.45,1
2. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 11,7
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 15,7
4. Эдвин Ангер (Швеция) – 19,4
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 20,3
6. Ииво Нисканен (Финляндия) – 22,1
7-8. Янош Бруггер (Германия) – 27,2
7-8. Густав Берглунд (Швеция) – 27,2
9. Давиде Грац (Италия) – 33,6
10. Гас Шумахер (США) – 33,8
11. Уго Лапалю (Франция) – 35,0...
14. Калле Халварссон (Швеция) – 37,8
15. Валерио Гронд (Швейцария) – 41,7
24. Бен Огден (США) – 53,3
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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