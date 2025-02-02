⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Андерсен – 2-й, Ниенге – 3-й

Харальд Амундсен победил в коньковой «разделке» на 10 км на Кубке мира в Италии.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 6-й этап Конье, Италия Мужчины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 21.45,1 2. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 11,7 3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 15,7 4. Эдвин Ангер (Швеция) – 19,4 5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 20,3 6. Ииво Нисканен (Финляндия) – 22,1 7-8. Янош Бруггер (Германия) – 27,2 7-8. Густав Берглунд (Швеция) – 27,2 9. Давиде Грац (Италия) – 33,6 10. Гас Шумахер (США) – 33,8 11. Уго Лапалю (Франция) – 35,0... 14. Калле Халварссон (Швеция) – 37,8 15. Валерио Гронд (Швейцария) – 41,7 24. Бен Огден (США) – 53,3