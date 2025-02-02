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⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Андерсен – 2-й, Ниенге – 3-й

Харальд Амундсен победил в коньковой «разделке» на 10 км на Кубке мира в Италии.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Конье, Италия

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 21.45,1

2. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 11,7

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 15,7

4. Эдвин Ангер (Швеция) – 19,4

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 20,3

6. Ииво Нисканен (Финляндия) – 22,1 

7-8. Янош Бруггер (Германия) – 27,2

7-8. Густав Берглунд (Швеция) – 27,2

9. Давиде Грац (Италия) – 33,6 

10. Гас Шумахер (США) – 33,8

11. Уго Лапалю (Франция) – 35,0...

14. Калле Халварссон (Швеция) – 37,8

15. Валерио Гронд (Швейцария) – 41,7 

24. Бен Огден (США) – 53,3 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
лыжные гонки
гонка 10 км
результаты
logoсборная Швеции
Гас Шумахер
Антуан Сир
logoМартин Левстрем Ниенге
logoХаральд Амундсен
Андреас Фьюрен Рее
logoФедерико Пеллегрино
logoИиво Нисканен
Бен Огден
Ян Томас Йенссен
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Ивер Тильхейм Андерсен
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logoКалле Халварссон
Матис Делож
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Эдвин Ангер
Уго Лапалю
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