Министр спорта Беларуси о допуске на Олимпиаду-2026: «Не надо эту тему раздувать и заморачиваться на ней. Не допустят – мы свои соревнования хорошо проводим»
— Думаю, все давным-давно поняли, что наделали много глупостей, отстранив белорусских и российских спортсменов. Но надо ведь красиво выйти из этой ситуации — я в первую очередь европейских чиновников от спорта имею в виду.
Вот они потихоньку предпринимают и будут предпринимать усилия в эту сторону. И рано или поздно спорт вернется туда, где был до всех этих событий. Мы вернемся обязательно. И будем вместе с другими спортсменами соревноваться.
— Как думаете, есть ли шанс, что белорусы и россияне массово поедут на зимнюю Олимпиаду-2026? Или масштабный разбан состоится позже?
— Я спокойно на это смотрю. Допустят — хорошо. Не допустят — мы свои соревнования хорошо проводим. Не надо эту тему раздувать и заморачиваться на ней. Они же свою сущность уже показали — те чиновники, которые принимали решение об отстранении наших спортсменов. Не один раз показали ее и проявили, – рассказал Сергей Ковальчук.
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