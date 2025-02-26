Кандидат в президенты МОК Элиаш: «Спортсмены не выбирают, где им родиться. Олимпийские игры должны быть местом единства, а не разделения»

Глава FIS Йохан Элиаш заявил, что Олимпиада должна быть местом единства.

Элиаш является одним из кандидатов в президенты Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы пройдут 20 марта.

Ранее, говоря о возможном участии россиян и белорусов в Олимпиаде , Элиаш призывал ориентироваться на опыт летних Игр-2024 в Париже, куда спортсменов допускали в нейтральном статусе.

«Спортсмены не выбирают, где им родиться. Мы должны защищать их и не допускать, чтобы они становились политическим оружием. Система нейтральных атлетов работает хорошо.

Если МОК будет принимать чью-либо сторону в политических спорах, у нас будут проблемы. Нейтралитет – одна из наших фундаментальных ценностей. Олимпийские игры должны быть местом единства, а не разделения», – приводит слова Элиаша Inside the Games.

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