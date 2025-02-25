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Виталий Смирнов: «Организаторы Олимпийских игр, если они нормальные люди, должны быть заинтересованы в участии такой команды, как Россия»

Виталий Смирнов считает, что организаторы ОИ заинтересованы в участии России.

По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призывает зимние федерации, в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить российских спортсменов до квалификации на Игры-2026.

– Не видел этого заявления, но если такое есть, то только приветствую этот призыв.

– В вопросе рекомендаций по отстранению все федерации очень быстро выполнили наказ МОК. Сейчас это может произойти оперативно?

– Главное, чтобы была добрая воля и желание у федераций пойти навстречу рекомендации МОК. Но посыл МОК – это здорово, воодушевляет всех. Это хороший сигнал, есть надежда, что своевременно все будет оформлено по допуску сборной России на Игры [2028 года] в Лос‑Анджелесе.

– Выступление Михаила Дегтярева на «Матч ТВ» вселяет оптимизм, вряд ли он стал бы бросаться такими громкими фразами про участие с флагом и гимном на ОИ‑2028.

– Внимательно смотрел интервью, очень хорошее и толковое, все по делу. Дмитрий Губерниев сделал хороший материал. Свежий ветер появился, обнадеживающий.

– Западные коллеги наверняка смотрят.

– Возможно. Мы мало об этом говорим, но у нас самая универсальная команда в мире. Ни одна другая страна не имеет такого набора сильнейших спортсменов в олимпийских видах спорта, как Россия. Американцы всегда выигрывали [общий зачет Игр] за счет двух видов – плавания и легкой атлетики. Ничего плохого сказать не хочу, но их эти виды выручали.

Могу сравнить показатели моей последней Олимпиады в Сиднее, где я был руководителем делегации. Там американцы завоевали 27 медалей в плавании и легкой атлетике, а мы только три в легкой атлетике и ни одной – в плавании. Но они добавили в других видах спорта еще девять медалей, а у нас – 29.

Естественно, организаторы Олимпийских игр, если они нормальные люди, должны быть заинтересованы в участии такой команды, как Россия, это поднимает уровень соревнований. Разве оргкомитеты не заинтересованы в участии нашего фигурного катания, плавания, тенниса, других видов спорта? Так что участие наших спортсменов значительно повышает уровень состязательности, – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Смирнов.

МОК призывает федерации зимних видов допустить россиян и белорусов до квалификации к Олимпиаде-2026 (SVT)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
ОКР
logoОлимпиада-2026
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logoОлимпийская сборная России
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