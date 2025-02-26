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Дмитрий Свищев: «Деталь, из-за которой был отстранен ОКР, сейчас фактически устранена. Поэтому формально ничто не мешает восстановлению в правах»

Дмитрий Свищев заявил, что сейчас отсутствуют причины для отстранения ОКР.

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Накануне министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что в декабре 2024 года был принят новый устав ОКР, согласно которому региональные олимпийские советы больше не являются членами организации.

«Это правильное поступательное движение. Фактически деталь, из-за которой был отстранен Олимпийский комитет России, сейчас устранена. Поэтому формально ничто не мешает восстановлению ОКР в правах.

Также важно поддерживать диалог с МОК для восстановления наших позиций на международной арене, а уже дальше – работать с новым президентом Международного олимпийского комитета.

И важно делать это в том числе на юридическом уровне. Поскольку любые формальные причины отстранения ОКР сейчас отсутствуют», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту. 

Обрадовались, что МОК допустил наших к зимней Олимпиаде? Подождите

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoМихаил Дегтярев
logoМОК
ОКР
logoДмитрий Свищев
ТАСС
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