Дмитрий Свищев: «Деталь, из-за которой был отстранен ОКР, сейчас фактически устранена. Поэтому формально ничто не мешает восстановлению в правах»
В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Накануне министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что в декабре 2024 года был принят новый устав ОКР, согласно которому региональные олимпийские советы больше не являются членами организации.
«Это правильное поступательное движение. Фактически деталь, из-за которой был отстранен Олимпийский комитет России, сейчас устранена. Поэтому формально ничто не мешает восстановлению ОКР в правах.
Также важно поддерживать диалог с МОК для восстановления наших позиций на международной арене, а уже дальше – работать с новым президентом Международного олимпийского комитета.
И важно делать это в том числе на юридическом уровне. Поскольку любые формальные причины отстранения ОКР сейчас отсутствуют», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту.
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