  • Юрий Бородавко: «Я бы посоветовал журналистам не провоцировать Большунова, оставить его в покое»
22

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко посоветовал журналистам не провоцировать трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

– Я бы посоветовал журналистам успокоиться и не провоцировать Александра, оставить его в покое. Тогда будет все нормально.

Думаю, сам Александр постепенно адаптируется, вместе с результатами придет психологическая уверенность, и все наладится. Я бы не драматизировал эту ситуацию. Все мы люди. Кто‑то кому‑то нравится, а кто‑то не нравится. Делать из этого какие‑то громкие заявления или переходить на оскорбления, как это делают некоторые журналисты, не стоит.

– Однако Александра же никто не хотел оскорбить.

– Все может быть. Но как это все преподносилось, и для чего это все было опубликовано в прессе, транслировалось в эфир... Вот это мне непонятно. Если это произошло, то зачем это давать в эфир? То есть это сущность людей, начинают провоцировать. Если бы не было желания провоцировать, то это бы и не было запущено в эфир. Тогда и создается впечатление, что это делается намеренно, – сказал Бородавко.

Большунов повздорил с журналистом «Матч ТВ» на Кубке России: «Ребят, до свидания! К нормальным, к хорошим я буду подходить»

Большунов все чаще срывается и винит всех вокруг. Вот почему это происходит

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
