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  • Шамиль Тарпищев: «Разговор о восстановлении ОКР был, я летал на сессию МОК. Если все условия выполнены – можно будет ставить вопрос о возвращении»
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Шамиль Тарпищев: «Разговор о восстановлении ОКР был, я летал на сессию МОК. Если все условия выполнены – можно будет ставить вопрос о возвращении»

Шамиль Тарпищев заявил, что общался с МОК по поводу восстановления ОКР.

Тарпищев принимал участие в 143-й сессии Международного олимпийского комитета, которая прошла в конце января в Лозанне.

20 марта в Греции состоятся выборы нового главы МОК. Томас Бах, возглавлявший организацию с 2013 года, покидает свой пост.

«Реально сейчас надо дождаться выборов. Предварительный разговор (о восстановлении Олимпийского комитета России) был, я на сессию летал.

Если все условия выполнены, думаю, можно будет ставить вопрос о возвращении. Но раньше Афин решения точно не будет», – сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) и член МОК.

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Накануне министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что в декабре 2024 года был принят новый устав ОКР, согласно которому региональные олимпийские советы больше не являются членами организации.

«Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана», – отметил Дегтярев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoШамиль Тарпищев
Политика
отстранение и возвращение России
logoМихаил Дегтярев
ОКР
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