Шамиль Тарпищев: «Разговор о восстановлении ОКР был, я летал на сессию МОК. Если все условия выполнены – можно будет ставить вопрос о возвращении»
Тарпищев принимал участие в 143-й сессии Международного олимпийского комитета, которая прошла в конце января в Лозанне.
20 марта в Греции состоятся выборы нового главы МОК. Томас Бах, возглавлявший организацию с 2013 года, покидает свой пост.
«Реально сейчас надо дождаться выборов. Предварительный разговор (о восстановлении Олимпийского комитета России) был, я на сессию летал.
Если все условия выполнены, думаю, можно будет ставить вопрос о возвращении. Но раньше Афин решения точно не будет», – сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) и член МОК.
В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Накануне министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что в декабре 2024 года был принят новый устав ОКР, согласно которому региональные олимпийские советы больше не являются членами организации.
«Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана», – отметил Дегтярев.
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