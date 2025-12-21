Горные лыжи. Кубок мира. Годжа выиграла супергигант, Робинсон – 2-я, Вонн – 3-я
Годжа выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам, Вонн – 3-я.
Итальянская горнолыжница София Годжа победила в супергиганте на этапе Кубка мира во Франции.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-д’Изер, Франция
Женщины, супергигант
1. София Годжа (Италия) – 1.20,24
2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,15
3. Линдси Вонн (США) – 0,36
4. Елена Куртони (Италия) – 0,73
5. Камиль Черутти (Франция) – 0,82
6. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,84
7. Илка Штухец (Словения) – 0,90
8. Ариане Редлер (Австрия) – 0,93
9-10. Ромейн Мирадоли (Франция) – 0,94
9-10. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,94
Полные результаты – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
