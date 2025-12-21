  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Кубок мира. Годжа выиграла супергигант, Робинсон – 2-я, Вонн – 3-я
Горные лыжи. Кубок мира. Годжа выиграла супергигант, Робинсон – 2-я, Вонн – 3-я

Годжа выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам, Вонн – 3-я.

Итальянская горнолыжница София Годжа победила в супергиганте на этапе Кубка мира во Франции.

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-д’Изер, Франция

Женщины, супергигант

1. София Годжа (Италия) – 1.20,24

2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,15

3. Линдси Вонн (США) – 0,36

4. Елена Куртони (Италия) – 0,73

5. Камиль Черутти (Франция) – 0,82

6. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,84

7. Илка Штухец (Словения) – 0,90

8. Ариане Редлер (Австрия) – 0,93

9-10. Ромейн Мирадоли (Франция) – 0,94

9-10. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,94

Полные результаты – на сайте FIS. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Ариане Редлер
Илка Штухец
Елена Куртони
результаты
София Годжа
logoсборная Италии жен
сборная Новой Зеландии жен
logoсборная США жен
Элис Робинсон
logoКубок мира
logoсборная Словении жен
горные лыжи
Ромейн Мирадоли
сборная Чехии жен
logoЭстер Ледецка
супергигант (жен)
logoЛиндси Вонн
logoсборная Австрии жен
Корнелия Хюттер
