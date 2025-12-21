Егор Сорин: «Если Степанова сошла, значит на это была серьезная причина. Сейчас пообщаемся с медицинским штабом и будем понимать диагноз»
Тренер Сорин: если Степанова сошла с гонки, значит была серьезная причина.
Тренер Егор Сорин высказался о сходе лыжницы Вероники Степановой с классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка России в Ижевске.
На дистанции у нее «простреливали» лыжи, и это привело к неудачному движению и повреждению. Комментаторы Всеволод Соловьев и Александр Легков сообщили, что у Степановой проблемы с ногой.
«Если Вероника сошла, значит на это была какая‑то серьезная причина. Сейчас пообщаемся с доктором, медицинским штабом и будем понимать диагноз. Но о самом диагнозе скажет сама Вероника, если захочет», – сказал Сорин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
