Егор Сорин: «Если Степанова сошла, значит на это была серьезная причина. Сейчас пообщаемся с медицинским штабом и будем понимать диагноз»

Тренер Сорин: если Степанова сошла с гонки, значит была серьезная причина.

Тренер Егор Сорин высказался о сходе лыжницы Вероники Степановой с классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка России в Ижевске.

На дистанции у нее «простреливали» лыжи, и это привело к неудачному движению и повреждению. Комментаторы Всеволод Соловьев и Александр Легков сообщили, что у Степановой проблемы с ногой.

«Если Вероника сошла, значит на это была какая‑то серьезная причина. Сейчас пообщаемся с доктором, медицинским штабом и будем понимать диагноз. Но о самом диагнозе скажет сама Вероника, если захочет», – сказал Сорин.