Вероника Степанова: «Травмы и любые проблемы со здоровьем – мое личное дело. Не комментирую и другим запрещаю»

Лыжница Степанова прокомментировала сход с гонки на Кубке России в Ижевске.

Лыжница Вероника Степанова прокомментировала сход с классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка России в Ижевске.

На дистанции у нее «простреливали» лыжи, и это привело к неудачному движению и повреждению. Комментаторы Всеволод Соловьев и Александр Легков сообщили, что у Степановой проблемы с ногой.

«Спасибо за участие, особое спасибо тем, кто помог трассе.

Травмы и любые проблемы со здоровьем – мое личное дело. Не комментирую и другим запрещаю.

До встречи на следующих гонках 💪», – написала Степанова.