Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в гигантском слаломе, Бротен – 2-й, Бреннштайнер – 3-й

Марко Шварц победил в гигантском слаломе на Кубке мира в Италии.

Австрийский горнолыжник Марко Шварц одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Италии. Горные лыжи Кубок мира Альта-Бадия, Италия Мужчины Гигантский слалом 1. Марко Шварц (Австрия) – 2.35,02 2. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,18 3. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,22 4. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,46 5. Фабиан Грац (Германия) – 0,48 6. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,82