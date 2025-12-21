  • Спортс
Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в гигантском слаломе, Бротен – 2-й, Бреннштайнер – 3-й

Марко Шварц победил в гигантском слаломе на Кубке мира в Италии.

Австрийский горнолыжник Марко Шварц одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Италии.

Горные лыжи

Кубок мира

Альта-Бадия, Италия

Мужчины

Гигантский слалом

1. Марко Шварц (Австрия) – 2.35,02

2. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,18

3. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,22

4. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,46

5. Фабиан Грац (Германия) – 0,48

6. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,82

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Лукас Бротен
сборная Бразилии
Марко Шварц
результаты
Марко Одерматт
горные лыжи
logoсборная Австрии
logoКубок мира
гигантский слалом
Штефан Бреннштайнер
logoсборная Норвегии
logoсборная Швейцарии
Атле Ли Макграт
