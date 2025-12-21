Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в гигантском слаломе, Бротен – 2-й, Бреннштайнер – 3-й
Марко Шварц победил в гигантском слаломе на Кубке мира в Италии.
Горные лыжи
Кубок мира
Альта-Бадия, Италия
Мужчины
Гигантский слалом
1. Марко Шварц (Австрия) – 2.35,02
2. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,18
3. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,22
4. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,46
5. Фабиан Грац (Германия) – 0,48
6. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,82
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
