Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й

Рею Кобаяси победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Швейцарии.

Японский прыгун с трамплина Рею Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге. Прыжки с трамплина Кубок мира Энгельберг, Швейцария Мужчины, HS140 1. Рею Кобаяси (Япония) – 310,0 балла (133,0 м + 132,0 м) 2. Домен Превц (Словения) – 306,4 (133,0 м + 141,0 м) 3. Феликс Хоффман (Германия) – 303,8 (124,5 м + 132,5 м) 4. Филипп Раймунд (Германия) – 296,6 (132,0 м + 129,5 м) 5. Кацпер Томасяк (Польша) – 293,8 (131,0 м + 126,5 м) 6. Йонас Шустер (Австрия) – 293,0 (130,0 м + 126,0 м)