Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й
Рею Кобаяси победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Швейцарии.
Японский прыгун с трамплина Рею Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Энгельберг, Швейцария
Мужчины, HS140
1. Рею Кобаяси (Япония) – 310,0 балла (133,0 м + 132,0 м)
2. Домен Превц (Словения) – 306,4 (133,0 м + 141,0 м)
3. Феликс Хоффман (Германия) – 303,8 (124,5 м + 132,5 м)
4. Филипп Раймунд (Германия) – 296,6 (132,0 м + 129,5 м)
5. Кацпер Томасяк (Польша) – 293,8 (131,0 м + 126,5 м)
6. Йонас Шустер (Австрия) – 293,0 (130,0 м + 126,0 м)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
