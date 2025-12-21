  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й
0

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й

Рею Кобаяси победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Швейцарии.

Японский прыгун с трамплина Рею Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Энгельберг, Швейцария

Мужчины, HS140

1. Рею Кобаяси (Япония) – 310,0 балла (133,0 м + 132,0 м)

2. Домен Превц (Словения) – 306,4 (133,0 м + 141,0 м)

3. Феликс Хоффман (Германия) – 303,8 (124,5 м + 132,5 м)

4. Филипп Раймунд (Германия) – 296,6 (132,0 м + 129,5 м)

5. Кацпер Томасяк (Польша) – 293,8 (131,0 м + 126,5 м)

6. Йонас Шустер (Австрия) – 293,0 (130,0 м + 126,0 м)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Феликс Хоффман
Рею Кобаяси
Филипп Раймунд
logoДомен Превц
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
прыжки с трамплина
logoКубок мира
результаты
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц одержал пятую победу подряд, Хоффман – 2-й, Никайдо – 3-й
вчера, 19:24
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Рею Кобаяси – 3-й
14 декабря, 18:37
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й
13 декабря, 21:03
Главные новости
Пеклецова о «разделке»: «Я больше тяготею к коньковому стилю, чем к классическому. Вторым местом абсолютно довольна»
сегодня, 14:05
Горные лыжи. Кубок мира. Годжа выиграла супергигант, Робинсон – 2-я, Вонн – 3-я
сегодня, 13:48
Бородавко о 5-м месте Большунова в «разделке»: «Саша включается в борьбу, начинает набирать свое состояние. Уже нет такого большого отрыва от лидера»
сегодня, 13:24
Юрий Бородавко: «Я бы посоветовал журналистам не провоцировать Большунова, оставить его в покое»
сегодня, 12:59
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл классическую «разделку» на 20 км, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 5-й
сегодня, 10:54
Егор Сорин: «Если Степанова сошла, значит на это была серьезная причина. Сейчас пообщаемся с медицинским штабом и будем понимать диагноз»
сегодня, 09:32
Крупицкая о победе в «разделке»: «Я в шоке. Сложилось хорошее скольжение, держание, самочувствие. Все это и вылилось в результат»
сегодня, 09:25
Вероника Степанова: «Травмы и любые проблемы со здоровьем – мое личное дело. Не комментирую и другим запрещаю»
сегодня, 08:44
❄️ Лыжи. Кубок России. Крупицкая победила в классческой «разделке» на 15 км, Пеклецова – 2-я, Кулешова – 3-я, Степанова сошла
сегодня, 08:17
Степанова из-за травмы сошла с классической «разделки» на этапе Кубка России в Ижевске
сегодня, 07:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 7-я
вчера, 20:59
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
вчера, 20:58
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15