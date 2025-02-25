Дегтярев о санкциях: «Задача не в том, чтобы на Олимпиаду попал Дегтярев, а чтобы там выступили Большунов, Лифинцев, Андреева и сотни других наших звездочек»

Михаил Дегтярев заявил, что персональные санкции не влияют на его общение с МОК.

– Вы много общаетесь по вопросам восстановления с зарубежными коллегами. При этом на вас санкции ЕС, Австралии, Канады, Великобритании. Насколько это тормозит процесс?

– Вообще нисколько. Будет приглашение, условно, в Лозанну (где расположена штаб-квартира Международного олимпийского комитета – Спортс”) – я туда попаду.

– Швейцария на вас разве санкции не накладывала?

– Швейцария первой присоединилась к санкциям Евросоюза в июле 2014 года. Под санкциями ЕС я в списке с июня 2014-го. Но порядок приглашений и выезда даже в подсанкционную страну решается в двустороннем формате на уровне МИДов.

Сейчас мне хватает платформ для переговоров. Это в основном Ближний Восток, Средняя Азия, Стамбул. Провел уже десятки встреч с членами МОК, руководителями спортивных органов, национальных олимпийских комитетов, международных федераций и ассоциаций. Проблем с коммуникацией нет. По секрету скажу, кое-кто из них побывал и в Москве.

– Следующая Олимпиада – это Италия. 2028-й – США, 2030-й – Франция, 2032-й – Австралия. По ситуации на сегодня вы, президент Олимпийского комитета России (ОКР), не попадаете никуда. Это проблема?

– Это не проблема. Проблема – когда туда не могут попасть спортсмены и тренеры. Если у меня к тому времени будет возможность выехать – я сделаю это.

Но задача у нас не в том, чтобы на Олимпийские игры попал Дегтярев, а чтобы там выступили Александр Большунов, Мирон Лифинцев, Мирра Андреева, Яна Бурлакова, Захар Петров и сотни других наших звездочек. Чтобы как можно больше наших спортсменов смогли участвовать на всех международных стартах. Поболеть за наших – всегда приятно и хочется, не буду кривить душой, – сказал министр спорта и глава ОКР Дегтярев в интервью Спортсу’’.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева