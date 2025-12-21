  • Спортс
  • Бородавко о 5-м месте Большунова в «разделке»: «Саша включается в борьбу, начинает набирать свое состояние. Уже нет такого большого отрыва от лидера»
Бородавко о 5-м месте Большунова в «разделке»: «Саша включается в борьбу, начинает набирать свое состояние. Уже нет такого большого отрыва от лидера»

Бородавко: Большунов включается в борьбу, начинает набирать свое состояние.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко прокомментировал результаты классической «разделки» на 20 км на этапе Кубка России в Ижевске.

Сергей Ардашев победил, Илья Семиков стал вторым, Алексей Червоткин занял третье место, Александр Большунов финишировал пятым.

– В принципе, все фавориты и проявили себя в этой гонке. Тот же самый Ардашев победил, а Червоткин за третье место поборолся и попал в тройку. Большунов уже с небольшим проигрышем. Тоже включается в борьбу, начинает набирать свое состояние. В принципе, уже нет такого большого отрыва от лидера. Так что смотрим вперед, идем дальше. Будем надеяться, что у Большунова форма будет постепенно набираться, и он будет приходить в себя.

– Как вообще можно объяснить, почему Александр еще не в форме, и пока занимает только пятое место в «разделке»?

– По мановению палочки ничего не происходит. Нужно прорабатывать мышцы. Находиться на более высоких мощностных работах. Чуть больше терпеть. Лучше подготовиться функционально. Все это приходит именно со стартами. Но и проигрыш не настолько критичный. Все придет. Нужно подождать, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
