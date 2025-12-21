  • Спортс
Пеклецова о «разделке»: «Я больше тяготею к коньковому стилю, чем к классическому. Вторым местом абсолютно довольна»

Лыжница Пеклецова: довольна 2-м местом в классической гонке на Кубке России.

Лыжница Алина Пеклецова заявила, что довольна вторым местом в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка России в Ижевске.

Она уступила Евгении Крупицкой.

«Я все‑таки больше тяготею к коньковому стилю, чем к классическому. Для меня гонка была достаточно тяжелой, поэтому вторым местом я абсолютно довольна.

Очень рада за Женю Крупицкую, которая подтверждает свой статус «желтой майки», потому что многие жаловались, что она лидер общего зачета, но при этом не выиграла ни одной гонки. Вот вам яркое тому подтверждение!» – сказала Пеклецова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
