Дегтярев об отстранении ОКР: «Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены. Региональные олимпийские советы больше не члены ОКР»

Михаил Дегтярев объяснил, почему МОК должен восстановить ОКР в правах.

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК ) временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР ) из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

– В декабре был принят новый устав ОКР. Опубликован. Больше региональные олимпийские советы членами Олимпийского комитета России не являются (согласно новому уставу, ни у одного из 89 региональных советов больше нет членства в ОКР – Спортс”). Число членов ОКР сокращено на 89 единиц. Это разговор на юридическом языке.

Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили в МОК.

– Ответ от МОК пришел?

– Придет. Также письма с требованием допустить наших олимпийцев до отбора направлены во все зимние международные федерации, – рассказал министр спорта России и глава ОКР Дегтярев в интервью Спортсу’’.

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