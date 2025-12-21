Крупицкая о победе в «разделке»: «Я в шоке. Сложилось хорошее скольжение, держание, самочувствие. Все это и вылилось в результат»
Лыжница Крупицкая о победе на Кубке России в Ижевске: я в шоке.
Лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала победу в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка России в Ижевске.
«Честно, я в шоке. Долгожданная победа. Я прекрасно держала дистанцию, попадала в толчки. Мне было комфортно заходить в подъемы на первом и втором кругах, на третьем было уже потяжелее.
Сложилось хорошее скольжение, держание, самочувствие. Все это и вылилось в результат», – сказала Крупицкая.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости